Moto contro autobotte, la vittima è Giuseppe Di Stefano, 28enne di Gela

Licata, Agrigento – Giuseppe Di Stefano, 28enne di Gela, è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 67 che collega Licata a Mollarella. Il giovane era in sella a una moto Ducati R6 che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un’autobotte.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e un elisoccorso da Caltanissetta, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Il conducente dell’autobotte, un ventisettenne di Licata, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Le sue condizioni non destano preoccupazione. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai poliziotti del commissariato di Licata.

