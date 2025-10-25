Moto contro autobotte: morto 28enne

Licata, Agrigento – Un ragazzo di 28 anni di Gela ha perso la vita lungo la strada provinciale 67 San Michele, che collega Licata alla località marittima della Mollarella. Il giovane si trovava a bordo di una moto Ducati R6 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un’autobotte. L’impatto è stato violentissimo e per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, lanciato l’allarme, è atterrato un elicottero del 118. I soccorritori, compresi quelli di un’autoambulanza giunti dal San Giacomo d’Altopasso, si sono precipitati sulla strada, ma per il conducente della moto non c’era più nulla da fare: era morto sul colpo. Sulla provinciale San Michele presenti anche gli agenti della polizia municipale e gli agenti di polizia del locale commissariato per i rilievi del sinistro stradale.

