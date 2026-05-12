Cronaca
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12/05/2026 23:30

Moto contro camion dei rifiuti, muore in ospedale Giovanni Busè, 16 anni

I genitori hanno dato l’ok all’espianto degli organi.

di Redazione

Palermo – Non ce l’ha fatta il 16enne Giovanni Busè che, lo scorso 7 maggio, era rimasto coinvolto in uno scontro con un mezzo della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, mentre era in sella a uno scooter in via Salvatore Corleone a Brancaccio.

Per il giovane è stata dichiarata la morte cerebrale. Busè era stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla dove è rimasto per cinque giorni. I genitori hanno dato l’ok all’espianto degli organi.

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