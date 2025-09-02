Moto contro guard rail: Antonio muore nel giorno del suo compleanno

Palermo – Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo, 22, sono morti sulla circonvallazione di Palermo la scorsa notte in un incidente intorno alle 3, nel sottopassaggio di via Belgio, nella carreggiata in direzione di Catania. Viaggiavano a bordo di una Kawasaki bianca che è finita contro il guard rail. Sono giunte tre ambulanze e diverse auto della polizia e della municipale che hanno chiuso per alcune ore la strada.

La moto su cui viaggiavano i due giovani è stata trovata distante dai corpi. L’impatto è stato violentissimo. Una delle vittime, Antonio Mazzola, aveva appena festeggiato il suo 27esimo compleanno. Lavorava come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e collaborava anche con una struttura di San Nicola l’Arena. Con lui c’era Domenico Schiavo, 24 anni. Lavorava in un’agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.

Nella notte tra lunedì e martedì Mazzola ha festeggiato il suo compleanno e poi si è messo in moto per tornare a casa. Per cause ancora da chiarire, la motocicletta si è schiantata contro il guard rail di viale della Regione Siciliana all’altezza dell’incrocio con via Belgio. Non c’è stato niente da fare per Antonio Mazzola e per Domenico Schiavo, che era sul sellino posteriore.

Schiavo lavorava in un’agenzia di scommesse dello Sperone e aveva la grande passione del calcio. Tifoso dell’Inter, quando poteva andava allo stadio per vedere giocare la squadra. L’incidente in cui sono stati coinvolti Mazzola e Schiavo è il ventiduesimo mortale dall’inizio dell’anno a Palermo. Nel solo mese di agosto ne sono avvenuti sette.

