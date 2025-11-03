Motociclista esce di strada a Catania: morto il 40enne Paolo Riolo

Catania – Un incidente stradale autonomo è costato la vita al 40enne Paolo Riolo, catanese residente a Librino. L’uomo, barman di professione, dopo essere uscito da lavoro nella notte tra venerdì e sabato scorso, stava rincasando a bordo della sua Honda cb 650 r. Era circa mezzanotte e mezza quando il mezzo, per cause ancora da accertare, è uscito di strada sulla statale 114, all’altezza della rotonda di Ognina posta all’inizio del viale Ulisse, urtando rovinosamente contro un cartellone pubblicitario. La data dei funerali sarà resa nota nei prossimi giorni per lui non c’è stato nulla da fare. Paolo Riolo era un grande appassionato di pesca a bolognese, molto conosciuto in ambito sportivo in città. La famiglia non ha ancora potuto dargli l’ultimo saluto, in attesa della conclusione degli accertamenti di natura medico-legale. La data dei funerali sarà resa nota nei prossimi giorni.

