Motociclista muore intrappolato nel guardrail in curva pericolosa. La vittima è Daniele Volpes, 38 anni

Santo Stefano di Camastra, Messina – Un drammatico incidente ha spezzato questa mattina la vita di un motociclista palermitano. Si tratta di Daniele Volpes, 38 anni. Lo scontro, avvenuto poco prima delle 11 sulla SS117 tra Santo Stefano di Camastra e Reitano, in provincia di Messina, ha coinvolto un’auto guidata da una donna di 56 anni di Mistretta all’altezza del viadotto Colonna.

I soccorsi sono stati immediati: due ambulanze del 118 e l’elisoccorso sono giunti sul posto, ma ogni tentativo di salvare il centauro si è rivelato inutile. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi, lasciando sgomenta la comunità locale. Una morte atroce con l’uomo motociclista sarebbe rimasto incastrato nel guard rail.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente in un tratto di strada noto per la sua pericolosità. La circolazione è rimasta rallentata durante le operazioni di soccorso, mentre le autorità continuano a ricostruire l’accaduto.

