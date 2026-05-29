Movida e droga a Pozzallo, un arrestato, tre segnalati

Pozzallo – Negli ultimi giorni, nell’ambito di un servizio coordinato nella città, è stato messo in campo un articolato dispositivo, a cui hanno preso parte i Carabinieri della locale Stazione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica e i Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT). Le operazioni di controllo hanno interessato ogni parte della città, soffermandosi in particolare nelle zone maggiormente frequentate e interessate dalla “movida” pozzallese.

I Carabinieri hanno arrestato un 28enne del posto, gravemente indiziato di aver detenuto sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante i controlli, l’odierno indagato si sarebbe dimostrato stranamente agitato, attirando peraltro l’attenzione del cane anti-droga. Non appena i militari iniziavano ad avvicinarsi, il giovane avrebbe cercato di allontanarsi il più velocemente possibile dalla piazza dove si trovava. I militari, allarmati dallo strano atteggiamento, lo hanno immediatamente fermato e proceduto quindi al suo controllo, trovando nella sua disponibilità “mezzo panetto” di hashish di circa 50 grammi, un bilancino di precisione e ulteriore materiale per il confezionamento della sostanza, oltre che circa 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane pertanto è stato accompagnato presso gli Uffici della Stazione di Pozzallo e, su disposizione del Magistrato della Procura di Ragusa, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea.

I controlli hanno inoltre interessato altri 3 giovani pozzallesi, di età compresa fra i 19 e 22 anni, trovati in possesso complessivamente di 30 grammi di hashish.

Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Ragusa poiché ritenuti assuntori di sostanza stupefacente. Dovranno quindi seguire l’iter legislativo previsto in questi casi.

Il giovane arrestato, invece, dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti, in quanto avrebbe detenuto la sostanza stupefacente per finalità di spaccio.

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