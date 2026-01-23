Muffa sulle pareti e insetti nella farina: chiuso bar di piazza Risorgimento a Catania

Catania -La task force coordinata dalla polizia ha chiuso un bar della zona di piazza Risorgimento per pessime condizioni igienico-sanitarie. Nel laboratorio sono state trovate blatte ovunque e insetti striscianti, rinvenuti persino nella farina. Immediatamente, il servizio igiene pubblica ha disposto la chiusura del laboratorio.

Inoltre, sono risultate precarie le condizioni complessive dei locali con pareti rivestite di muffa e sporcizia di ogni tipo, persino alimenti in putrefazione. Il corpo forestale e i medici veterinari hanno riscontrato la presenza di 250 chili di alimenti scaduti destinati alla preparazione dei dolci.

A fronte dell’elevata quantità di violazioni alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, i tecnici dello Spresal dovranno effettuare un ulteriore accesso all’attività commerciale per determinare le contestazioni e l’ammontare complessivo delle sanzioni.

Inoltre, il titolare è stato sanzionato per le irregolarità amministrative riscontrate dal settore annona della polizia locale, legate alla difformità planimetrica, alla mancata esposizione degli orari di apertura e dei prezzi, all’assenza dell’autorizzazione per la vendita, alla mancanza di autorizzazione per i panelli pubblici, per un totale di 7.770 euro.

