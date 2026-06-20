Mulè vuole riportare l’Ecce Homo di Antonello Da Messina a Palermo

Palermo – «Chi mai vorrebbe separare la madre da suo figlio? Chi mai potrebbe pensare a un figlio abbandonato lontano migliaia e poi centinaia di chilometri?». L’esempio di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera di Forza Italia, è forte ma d’effetto: il quadro “Ecce Homo” di Antonello Da Messina, esposto a L’Aquila, dice il politico, deve tornare in Sicilia. In un’intervista a Carmelo Caruso uscita sul Foglio questa mattina, Mulè non usa mezzi termini. E fa riferimento alle qualità del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che di sicuro non potrà rimanere indifferente alla sua proposta.

En passant, certo, Mulè ricorda sempre di essere disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Siciliana, ma il punto non è questo. Il punto è il quadro. Qual è l’altro grande quadro di Antonello Da Messina? È l'”Annunciata” ed è esposta a Palermo, a Palazzo Abatellis – afferma Mulè – La mia proposta è riunire l'”Annunciata” di Antonello con l'”Ecce Homo”.

Un sogno, è ovvio, ma non privo di logica. Antonello da Messina non ha una data di nascita certa: si colloca tra il 1425 e il 1435. Siamo nel 2026, ci troviamo in un arco di tempo, che finirà nel 2035, in cui si potrebbero celebrare i seicento anni dalla nascita del genio siciliano. Quale migliore occasione, ragiona Mulè, per allestire un’esposizione che rimanga davvero nella storia? Non bastano due Antonello, però: Bisogna guardare a quella galleria di “Ecce Homo” dipinti da Antonello che sono sparsi per il mondo, dice il politico forzista, con in mente un progetto che ha già i contorni di un’impresa culturale di prima grandezza. Riunire i due Cristo — il Cristo alla colonna del Louvre e il Cristo incoronato con le spine esposto a New York — attorno all'”Annunciata” di Palermo: Sarebbe qualcosa di unico e irripetibile.

C’è, in questo ragionamento, qualcosa che va oltre la retorica della campanilistica rivendicazione meridionale. Mulè pensa a Giovanni Bellini, che ricevette l’influenza di Antonello durante il soggiorno veneziano del pittore. Pensa a un quadro di Bellini, la “San Francesco nel deserto”, esposto alla Frick Collection di New York. Perché non osare?, si chiede. E la Sicilia, in fondo, ha bisogno di visionari, non di burocrati. Guardi che si può fare, dice Mulè, citando un progetto già elaborato dalla Luiss. La fantasia, insomma, ha già trovato i suoi ingegneri.

Resta la domanda politica, che Il Foglio non manca di porre: è vero che Mulè vuole candidarsi alla presidenza della Regione? Io sono pronto a tutto, per natura, risponde lui, ma non so, e lo dico davvero, se tutto è pronto. A me il coraggio e la determinazione dei siciliani non difetta. Al netto della mia disponibilità verso Forza Italia e la coalizione, non devo essere e non sarò io a deciderlo. L'”Ecce Homo” vuole tornare in Sicilia, e forse anche Mulè.

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