Multa a causa delle docce malfunzionanti. Grazie Marina di Ragusa

Gentile redazione di Ragusanews,

Vi scrivo per dare voce alla mia disavventura di ieri, ho visto che spesso avete dato spazio ai cittadini bisognosi di evidenziare problematiche riscontrate nel comune di Ragusa/Marina di Ragusa.

Ieri mi trovavo in spiaggia con la mia famiglia. Da cittadina per bene avevo parcheggiato l’auto sulle strisce blu (e non sulle strisce pedonali o dove è vietato parcheggiare come molti fanno) e pagato il biglietto che sarebbe scaduto qualche minuto prima delle 20.00. Raccolte le mie cose dalla spiaggia, per tornare puntuale in auto, la doccia per sciaquarsi prima di risalire non funzionava, era andata in tilt, gli schermi lampeggiavano e non usciva più un goccio di acqua. Eravamo in molti lì coi bambini piccoli, tutti insabbiati, a sperare in una doccia per la quale avremmo oltretutto pagato. Così ho dovuto prendere in braccio mia figlia di un anno, che avevo già svestito, e camminare per diversi metri per poi trovare infine una doccia che non poteva neanche definirsi funzionante in quanto l’acqua usciva a filo e ho dovuto consumare 6 docce per sciacquare la bambina. In questo frangente, in cui la priorità era ripulire mia figlia per evitare che si irritasse, ho ricevuto una multa. Un importo di 37,20 euro, più due euro di commissione, ho pagato 39,20 euro a causa di una doccia, anzi di varie docce, non funzionanti.

Quello che mi amareggia di più è che il mare dovrebbe essere di tutti, invece credo che abbia preso piede la tendenza a farlo diventare un lusso, ma con enormi falle in mezzo. Le docce si pagano ma non funzionano, i parcheggi si pagano e per 20 minuti di ritardo si deve poi pagare una cifra simile che mi sembra esageratamente sproporzionata, neanche non ci fosse stato nessun biglietto pagato. I cittadini pagano per ricevere disservizi? In un periodo come agosto dovrebbe esserci una manutenzione ordinaria quotidiana delle docce, visto che si tratta di un servizio a pagamento. Se la doccia avesse funzionato correttamente non avrei preso la multa. Concludiamo dicendo che la doccia di ieri mi è costata 39,20 euro. Con questa cifra la prossima volta mi pagherò un ingresso in piscina da qualche altra parte.

Grazie Marina di Ragusa.