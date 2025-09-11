Multe per 65mila euro a ristorante e panificio nel Catanese: sequestrati 200 chili di cibo

Oltre 65mila euro di sanzioni è il risultato dei controlli effettuati dalla task force coordinata dalla polizia in due attività commerciali tra Giarre e Aci Catena (nel Catanese) dedite alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso delle verifiche, sono emerse alcune significative criticità di carattere amministrativo in un ristorante di cucina orientale di Giarre e carenze igienico-sanitarie in un laboratorio-panificio di Aci Catena.

