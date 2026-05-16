Multisala Madison annuncia: avviata la procedura di cessazione definitiva dell’attività

Ragusa – “Avviso importante per la struttura di Ragusa”.

Esordisce così l’annuncio mandato agli spettatori dal multisala Madison di Ragusa.

“Informiamo la gentile clientela che la struttura Madison Cinemas di Ragusa è attualmente chiusa e che, alla luce del protrarsi dell’ordinanza di chiusura emessa dal sindaco di Ragusa e dell’assenza di riscontri ufficiali nonostante la documentazione presentata dalla società, è stata avviata la procedura di cessazione definitiva dell’attività.

Nei prossimi giorni indicheremo le modalità dei rimborsi degli abbonamenti ancora attivi e degli ingressi rimanenti, a partire dalla data del 18 aprile”.

Nessun riferimento all’annunciato ricorso al Tar con richiesta di sospensiva avverso all’ordinanza del sindaco Peppe Cassì e nessuna replica in queste ore della stessa amministrazione comunale.

La chiusura del Cineplex Madison di Ragusa, beneficiario di un sostanzioso credito di imposta dallo Stato italiano, rischia davvero di diventare definitiva.

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