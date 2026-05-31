Muoiono a distanza di poche ore dopo decenni d’amore, lei 83 anni, lui 84, non ha retto al dolore

Carlentini, Siracusa – Due anziani coniugi di Carlentini che, dopo aver condiviso decenni di vita fianco a fianco, si sono spenti a poche ore di distanza l’uno dall’altra, lasciando un’eredità fatta di affetto, dedizione e reciproco sostegno.

Lui aveva 84 anni, lei 83. Nessun figlio, ma una famiglia allargata composta da fratelli, nipoti e parenti che negli anni hanno rappresentato il loro punto di riferimento. La donna si è spenta nella mattinata di sabato nella propria abitazione, circondata dall’affetto dei familiari. Una perdita che ha profondamente colpito il marito, rimasto improvvisamente senza la compagna di una vita. Il dolore per quel vuoto si è rivelato troppo grande da sopportare. Poche ore dopo, infatti, anche il suo cuore ha cessato di battere. Come se il destino avesse deciso di non separarli nemmeno nell’ultimo tratto del cammino. Una coincidenza che ha suscitato commozione tra quanti li conoscevano e che hanno visto nella loro storia il simbolo di un sentimento capace di attraversare il tempo. I funerali ieri celebrati da don Marco Serra nella chiesa di Sant’Anna.

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