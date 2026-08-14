Muore 39enne Valerio Merenda nello scontro tra una Vespa e un’Audi

Letoajanni, Messina – Un 39enne, Valerio Merenda, è deceduto in un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 23, a Letojanni, nel Messinese. Lo scooterista, alla guida di una Vespa sulla quale viaggiava anche una donna, stava percorrendo la statale in direzione Messina quando si è scontrato con un Audi che aveva appena imboccato la rampa di accesso alla 114.

Soccorso e trasferito al Policlinico di Messina, l’uomo è morto nonostante i tentativi dei sanitari. La passeggera, ferita lievemente, e il conducente dell’auto, un turista siciliano, sono stati accompagnati all’ospedale di Taormina; per quest’ultimo sono stati disposti gli accertamenti sull’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

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