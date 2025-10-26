Muore a 25 anni travolta da un pullman

Palermo – Si chiamava Grace Opoku. Ai soccorritori del 118, i primi a lanciare l’allarme, era stato detto che la giovane donna fosse incinta. I medici dell’ospedale Buccheri La Ferla hanno accertato che invece non lo era.

La tragedia in via Buonriposo. Una ragazza di 25 anni è morta dopo essere stata investita da un pullman. La giovane, Grace Opoku, immigrata, è stata travolta da un mezzo di una linea extraurbana mentre procedeva a piedi lungo la strada che collega la zona di piazza Scaffa e Ponte dell’Ammiraglio a via Oreto.

Dopo il violentissimo impatto è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla. Ma erano troppo gravi le ferite riportate, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e le indagini. Sequestrato il mezzo.

