Muore annegata suor Nadir Santos da Silva

San Giovanni La Punta, Catania -Suor Nadir Santos da Silva è morta annegata nel mare di Vaccarizzo, a Catania. La tragedia del mare ha sconvolto la comunità della parrocchia San Giovanni Battista di San Giovanni la Punta. L’annuncio della scomparsa della carmelitana è stato diffuso sui canali social dalla stessa parrocchia.

“Ringraziamo Dio per il dono della sua vita, per la sua presenza tra noi e per tutta la sua dedizione all’Istituto, alla Chiesa e alla missione di collaborare alla salvezza delle anime”, si legge nel messaggio pubblicato dalla comunità.

Da quanto appreso, alcune suore stavano trascorrendo una giornata al mare quando il mare agitato avrebbe messo in difficoltà le religiose in acqua. A quel punto, suor Nadir sarebbe intervenuta per soccorrere una consorella, ma dopo averla aiutata avrebbe perso conoscenza per la troppa acqua ingerita. Trasportata a riva, non è sopravvissuta.

La Santa Messa esequiale sarà celebrata giovedì alle ore 16:00 presso la Chiesa Madre di San Giovanni la Punta, presieduta dall’arcivescovo Mons. Luigi Renna.

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