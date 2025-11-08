Muore ciclista 45enne, travolto da un’auto

Floridia, Siracusa – Nella serata di ieri un ciclista 45enne, di origini polacche, è stato investito da un’auto in contrada Monasteri, a pochi passi dalla Casa Circondariale di Cavadonna.

Alla guida del veicolo vi era un uomo di 40anni. L’impatto, avvenuto in un tratto verso Floridia non adeguatamente illuminato, è stato fatale e il ciclista sarebbe stato scaraventato con violenza a terra. Il personale del 118, intervenuto tempestivamente sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Al momento, le autorità competenti, tra cui la Polizia Municipale di Siracusa, stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente. All’arrivo degli inquirenti, il conducente dell’auto è stato sottoposto ad alcol test.

