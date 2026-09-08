Muore dopo 4 giorni di coma Valeria Costanzo, amata insegnante d’asilo a Ragusa Ibla

Ragusa – Dopo quattro giorni di coma, ci ha lasciati Valeria Costanzo, amata insegnante d’asilo a Ragusa Ibla. Aveva 37 anni. A darne notizia stamani è stato il sindaco di Ragusa Peppe Cassì: “Una notizia terribile. Valeria, giovane educatrice del nido comunale di Ibla, è venuta a mancare dopo alcuni giorni di coma. Le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi, un abbraccio ai bimbi del nido che accudiva”.

I funerali di Valeria si terranno giovedì 10 settembre alle 15:30 nella basilica Madonna delle Grazie.

© Riproduzione riservata