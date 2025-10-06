Muore dopo mesi di agonia la turista tedesca investita nella zona pedonale

Sciacca, Agrigento -È morta in Germania dopo due mesi di agonia Petra Künne, una tedesca di 63 anni che il pomeriggio del 23 luglio scorso era stata coinvolta in un grave incidente a Sciacca, quando assieme al marito e a un’altra persona è stata investita da un’auto in corsa, mentre camminava nella centralissima via Roma, strada pedonale.

Dopo essere stata ricoverata per 20 giorni in coma all’ospedale Villa Sofia di Palermo era stata trasferita in una clinica tedesca, ma non si è più ripresa. Nelle scorse ore il decesso. Sulla vicenda è tuttora aperta un’indagine. Alla guida dell’auto, una Honda d’epoca, c’era un 77enne di Sciacca, che aveva perso il controllo della macchina, travolgendo i tre turisti.

