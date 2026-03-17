Muore dopo un intervento: condanna al risarcimento da 1,3 milioni per il Policlinico

Catania – Una paziente deceduta dopo un’intervento: costretto al risarcimento di oltre 1,3 milioni l’ospedale Policlinico di Catania. È la decisione del tribunale di Catania, che ha riconosciuto l’indennizzo ai familiari della donna deceduta nel 2015, a seguito di gravi complicanze dopo un intervento urologico eseguito nel nosocomio cittadino.

Secondo quanto emerso, la donna venne sottoposta a un intervento di ureterolitotrissia, nonostante gli esami pre-operatori evidenziassero la presenza di una infezione urinaria in corso. Nella loro consulenza, gli esperti nominati dal tribunale rimproverano ai sanitari di non aver atteso la guarigione prima di operare. Dopo l’intervento, il quadro della signora peggiora: tra l’infezione aggravata ed episodi di emorragia. Fino alla morte, alcune settimane dopo l’operazione. Periodo e tragica conseguenza comprese nella decisione del tribunale di Catania. Che ha disposto il risarcimento per i familiari sia per la perdita della parente che per il danno terminale consumato nei quaranta giorni prima della morte.

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