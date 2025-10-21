Muore Girolamo Bisesi, 25 anni. Si è schiantato con lo scooter su un palo

Termini Imerese, Palermo – Incidente mortale a Termini Imerese la scorsa notte. È morto un giovane di 25 anni, Girolamo Bisesi. L’incidente è avvenuto dopo la mezzanotte lungo la via Libertà.

Il giovane ha perso il controllo del suo scooter per cause ancora da accertare. Lo schianto, violento, contro un palo dell’illuminazione, e poi una scivolata sull’asfalto che non gli ha lasciato scampo. Sono arrivati i soccorritori del 118. Il giovane è stato portato all’ospedale “Salvatore Cimino”, ma le gravi ferite non gli hanno dato scampo.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Sara scrive: “Vita mia, come mi chiamavi tu adesso non mi dirai più niente, non mi chiami più, non mi porti più la pizza a casa. Mimmù non posso accettare tutto questo mi mancherai tantissimo cugi”, mentre Enzo ricorda: “Papà Enzo così mi chiamavi e per me eri come un figlio, hai spezzato il cuore a tutti, non ho parole solo lacrime riposa in pace”.

E poi le parole di Salvatore: “Quante uscite insieme (…) ma soprattutto a divertirci, non ti dimenticherò mai arrivederci campione riposa in pace”. E Michele: “Non ho parole, mi hai distrutto, ci hai distrutto. Quel sorriso sempre in faccia amato da tutti per il tuo essere sincero (…) Mi manchi fratè”.

© Riproduzione riservata