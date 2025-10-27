Muore il ciclista coinvolto nell’incidente con un tir. Francesco Vita aveva 56 anni

Messina – Non ce l’ha fatta Francesco Vita, il ciclista di 56 anni coinvolto stamattina in un gravissimo incidente in Via Adolfo Celi, poco prima dello svincolo di San Filippo. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion (impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario). In gravissime condizioni, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico con diverse ferite riportate a una gamba che hanno richiesto un intervento d’urgenza. Sul luogo dell’incidente, stamattina, sono intervenuti il 118 e i vigili urbani coordinati dal comandante Giovanni Giardina.

L’uomo era ricoverato in prognosi riservata al Policlinico, dove in mattinata era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I medici in un primo momento si erano riservati la prognosi. In serata poco prima delle 19 il decesso. Intanto continuano le indagini degli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale rimasti a lungo oggi sul luogo dell’incidente.

