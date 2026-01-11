Muore improvvisamente Eliseo Gallo, titolare di Ricotta & co a Modica

Modica – Un malore improvviso ha portato via Eliseo Gallo, imprenditore molto conosciuto a Modica, titolare della trattoria tipica Ricotta & co.

Intorno alle 13 di oggi un infarto fulminante ha strocato Eliseo mentre si trovava all’interno della sua attività di ristorazione al quartiere San Francesco la Cava, a Modica bassa. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Grande lavoratore, originario di Borgo Castelluccio, in un territorio tra Modica, Noto e Palazzolo Acreide, Eliseo era apprezzato per la sua bonomia, intelligenza e ironia.

Della genuinità di Borgo Castelluccio, territorio sospeso fra i tre comuni del Val di Noto, era esempio impareggiabile.

Aveva 50 anni. Lascia la moglie e due figlie.

Alla famiglia il cordoglio di Ragusanews.

