Muore improvvisamente Pietro Ostali, proprietario della Casa Musicale Sonzogno

Milano – Piero Ostali, proprietario e amministratore della Casa Musicale Sonzogno, che ha mantenuto viva la tradizione della grande opera lirica italiana, è morto improvvisamente all’età di 63 anni a Milano. “Con il suo spiccato intuito e il suo sguardo non convenzionale ha lasciato un solco profondo nel percorso della Casa Musicale. Siamo profondamente addolorati insieme alla famiglia”, si legge nella pagina ufficiale di Facebook della casa editrice che ha annunciato la scomparsa. I funerali, si terranno martedì 23 dicembre, alle ore 11, presso la Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Nato il 21 giugno 1962 a Milano, dopo gli studi in Filosofia Piero Ostali entra nell’azienda di famiglia fondata nel 1874 da Edoardo Sonzogno e rilevata nel 1923 dal nonno Piero Ostali Sr. Il catalogo comprende migliaia di titoli, tra i quali opere di Mascagni, Leoncavallo, Puccini, Giordano, Cilea, Pizzetti e Chailly. Attento alle nuove tendenze della musica e della danza, dai primi anni ’90 Piero Ostali arricchisce il repertorio con compositori quali Giovanni Sollima, Franco Battiato, Marco Tutino, Marco Betta, Carlo Galante, Peppe Vessicchio, Marco Frisina e Patti Smith, instaurando collaborazioni con autori come Peter Greenaway, Robert Wilson, Carlos Saura, Carolyn Carlson, John Turturro, Alda Merini, Andrea Camilleri, Stefano Benni, Alessandro Baricco, Marco Tullio Giordana, Michele Serra, Stefano Bartezzaghi, Tiziano Scarpa e molti altri.

Nel 1995 progetta personalmente il sito web, il primo in Europa e il terzo in assoluto per quanto riguarda le edizioni musicali. Nel 2007 inaugura il settore audiovisivo: il video di Lasse Gjertsen “Daydream”, su musica di Giovanni Sollima, viene presentato ai Festival di Cannes e Torino, e in poche settimane stabilisce un record in ambito non pop/rock, superando il milione e mezzo di visualizzazioni in YouTube. Nel 2015 pubblica la musica di Lamberto Curtoni per “Bersabea”, primo video immersivo nel campo della musica contemporanea. Nel 2019 coproduce il docufilm di Corrado Bungaro “The N-Ice Cello – Storia del violoncello di ghiaccio”, road movie con Giovanni Sollima girato dai ghiacciai delle Dolomiti alle acque del Mediterraneo, passando per Venezia, Roma e Palermo, presentato al Trento Film Festival 2021 e più volte trasmesso dalla Rai.

Piero Ostali è stato inoltre curatore di mostre, anche al Museo Teatrale alla Scala, e fra gli organizzatori di convegni internazionali dedicati ai compositori storici della Casa Sonzogno. Nell’ambito della Siae, della quale la Sonzogno è l’unica socia fondatrice ancora in attività, dal 2002 ha ininterrottamente ricoperto importanti cariche: dal 2013 al 2018 è stato membro del Consiglio di Sorveglianza e dal 2018 è stato il presidente della Commissione Lirica e Danza.

