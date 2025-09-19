Muore in un incidente Giuseppe Maggio, 27 anni, agente di polizia. Era tornato in Sicilia per la festa della Madonna

Nicosia, Enna – Una tragedia ha colpito nella notte la comunità di Nicosia. Giuseppe Maggio, agente di polizia di 27 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre era alla guida della sua moto, lungo la contrada Sant’Agrippina, nella notte tra il 17 e il 18 settembre.

Il giovane aveva fatto ritorno nel suo paese natale dopo cinque anni di assenza per partecipare ai tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Aiuto, una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità locale. Giuseppe era infatti un confrate della Confraternita di San Cataldo, legame che rendeva ancora più significativo il suo rientro a casa per l’occasione religiosa.

Di fronte a questo lutto che ha colpito profondamente la città, il comitato organizzatore dei festeggiamenti ha preso la sofferta decisione di annullare tutti gli eventi ludici previsti nel programma della festa. Una scelta dettata dal rispetto per il dolore della famiglia e dell’intera comunità.

