Muore in un incidente stradale Salvatore “Totò” D’Amato, 27 anni

Palermo – È morto Salvatore “Totò” D’Amato, 27 anni, originario di Santa Flavia e conosciuto anche per l’attività di famiglia nella gestione della gelateria Serenella di Porticello.

Il giovane ha perso la vita questa notte in un violento incidente stradale avvenuto poco dopo le 3 lungo la strada statale 113, al confine tra Palermo e Ficarazzi, nel territorio comunale di Villabate.

D’Amato viaggiava in sella al suo scooter Honda T-Max quando, all’altezza del civico 632, si è scontrato frontalmente con un furgone Ford Transit che procedeva in direzione di Ficarazzi.

L’impatto è stato violentissimo e lo scooter è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

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