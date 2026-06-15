Muore neonata di 3 mesi durante una festa di cresima

Nuoro – Una neonata è morta a causa di un malore mentre era con la famiglia a una festa a Ollolai, nel Nuorese. La tragedia si è consumata davanti ai genitori e agli invitati, che stavano partecipando ai festeggiamenti per una cresima. La piccola si è sentita male all’improvviso e le sue condizioni sono apparse subito gravi.

A dare l’allarme è stata la madre, che ha chiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza la bambina all’ospedale San Francesco di Nuoro. Per la neonata, però, non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’ingresso in pronto soccorso.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria la salma è stata trasferita a Cagliari, dove sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’esame dovrà stabilire cosa abbia provocato il malore fatale.

Nella foto la chiesa di San Michele Arcangelo a Ollolai.

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