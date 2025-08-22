Muore un 15enne in un podere a Chiaramonte. È Andrea Passalacqua

Ragusa – Un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua, è morto in circostanze ancora non chiare in un’azienda agricola tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi.

Il giovane è stato trovato riverso a terra, ferito, accanto a una stalla.

Inutile l’intervento dell’elisoccorso oltre che dell’ambulanza del 118.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri, in attesa del magistrato di turno che coordinerà le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio è accaduto nell’azienda Passalacqua. La vittima è il figlio del titolare, Andrea. Sembra che un’azzardata manovra del trattore abbia causato l’incidente letale. Da comprendere, ancora, chi era alla guida del mezzo. Sarà la magistratura a fare chiarezza sulla vicenda

