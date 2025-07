Muore un agricoltore: colpito da infarto forse per il caldo

Francesco Di Stefano, 58 anni di Palagonia, è morto forse per il caldo

Lentini, Siracusa – Un pensionato, ex agricoltore, Francesco Di Stefano, 58 anni di Palagonia (Catania) è morto ieri nel suo podere in contrada Serravalle, a Lentini, nel Siracusano. Forse per infarto dovuto al caldo.

Il cadavere è stato trovato, stamattina, da alcuni agricoltori che hanno dato l’allarme ai carabinieri della stazione di Lentini. Il medico legale su disposizione della procura ha effettuato l’esame cadaverico esterno. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Lentini, a disposizione della magistratura.

