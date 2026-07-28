Musica: Capitan Fede, chitarrista di Ligabue, a Marina di Modica

Modica – La sua chitarra accompagna da oltre trent’anni i concerti di Luciano Ligabue ed è diventata il suono di alcune delle pagine più amate del rock italiano. Giovedì 30 luglio, alle 21.45, Federico “Capitan Fede” Poggipollini sarà l’ospite speciale del concerto dei Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience all’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica, nuovo appuntamento di “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Con “La Notte di Certe Notti”, il pubblico rivivrà tutta l’energia dei grandi live di Ligabue. Le atmosfere di Campovolo 2025, i riff che hanno fatto la storia del rock italiano e i brani più amati del Liga accompagneranno una notte da vivere tutta d’un fiato. Capitan Fede sarà sul palco con i Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience, sei musicisti provenienti dalle province di Ragusa, Siracusa e Catania che festeggiano dieci anni di attività. Un traguardo importante, impreziosito da un riconoscimento che racconta la qualità del loro percorso: lo scorso giugno sono stati infatti l’unica tribute band siciliana, insieme ad altre sette selezionate in tutta Italia, invitata dall’organizzazione ufficiale di Ligabue a esibirsi all’RCF Arena di Reggio Emilia alla vigilia del concerto di Campovolo 2025. Un’esperienza che rivive in questo spettacolo speciale, condiviso con uno dei musicisti simbolo dell’universo del Liga.

«La presenza di Federico Poggipollini rende speciale questo appuntamento – dichiarano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Sarà una serata carica di energia, e il pubblico vivrà l’emozione di ascoltare dal vivo uno dei protagonisti del rock italiano e di cantare insieme i grandi successi di Ligabue nella splendida cornice dell’Auditorium Mediterraneo». Biglietti al botteghino del Teatro Garibaldi di Modica e online su Ciaotickets.

Il concerto del 30 luglio segnerà il passaggio al ricco cartellone di agosto, con Roberto Lipari protagonista de “L’Ultimo spettacolo” (6 agosto), PFM – Premiata Forneria Marconi in concerto con il “Doppia Traccia Tour” (11 agosto) e Nek con “Nek Hits Live” (21 agosto). Accanto ai grandi ospiti, spazio anche alle compagnie del territorio: la Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo porterà in scena “I Commedianti: uomini devoti e donne pie” (1° agosto), la Compagnia Teatrale Sipario Blu “Caos in sartoria… dal primo all’ultimo bottone” (8 agosto), la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi “Fumo negli occhi” (22 agosto) e la Compagnia Ciuri ri Maj “Annata ricca massaru cuntentu” (28 agosto).

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio di Ragusa, di Banca Agricola Popolare di Sicilia, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Garibaldi di Modica, in Corso Umberto I, 207, e sulle piattaforme TicketOne e Ciaotickets.

© Riproduzione riservata