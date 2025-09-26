Musica, è morto Christian: negli anni Ottanta fu la risposta italiana a Julio Jglesias. Era nato a Palermo

Il cantante palermitano aveva 82 anni. Era stato sposato con Dora Moroni
Milano – È morto all’età di 82 anni, Christian, il cantante di Cara e di Daniela, la voce che negli anni Ottanta – nel periodo del suo maggior successo – fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias. Era ricoverato al Policlinico di Milano.
Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Christian poteva vantare una carriera pluridecennale e milioni di dischi venduti. Rimane una voce simbolo della musica italiana.
ll suo nome è stato legato a quello di Dora Moroni per tanti anni. Il cantante e la storica valletta di Corrado, che riportò gravi danni dopo un incidente accaduto proprio mentre era in auto con il conduttore, si sposarono nel 1986 e diventarono genitori del figlio Alfredo, nato qualche anno dopo le nozze. I due si separarono nel 1997.
Il nome d’arte scelto da Mina
Nato a Palermo nel 1947, il vero nome di Christian è Cristiano Rossi. A suggerirgli un appellativo che suonasse «più internazionale» è niente di meno che Mina, dopo averlo ascoltato cantare e avergli fatto i complimenti per la voce. Prima di dedicarsi alla musica, Christian era stato anche una promessa del calcio, ma aveva dovuto abbandonare la carriera sportiva per un’aritmia al cuore. Il suo percorso artistico inizia a concretizzarsi negli anni 70, con la vittoria al Festivalbar nel 1970 e poi con la partecipazione al musical «Caino e Abele» insieme a Mariangela Melato. Dopo l’esperienza teatrale, recita in numerosi fotoromanzi e inizialmente affianca la recitazione alla musica. Nel 1982 con il successo di «Daniela», però, la sua fama di cantante diventa enorme: il brano rimane nelle classifiche per quasi un anno e Christian si fa conoscere anche all’estero. Partecipa a Sanremo sei volte e in quegli anni si esibisce anche davanti al pontefice Giovanni Paolo II, tanto da essere soprannominato «il cantante del Papa».
Il matrimonio con Dora Moroni
Vita e privata e vita artistica si intrecciano nel percorso di Christian quando incontra Dora Moroni: la show girl e cantante è nota per i programmi insieme a Corrado (e per un brutto incidente d’auto di cui è vittima nel 1978, proprio a fianco di Corrado). Nel 1986 lei e Christian si sposano e l’anno successivo hanno un figlio, Alfredo. Incidono anche un disco insieme e sono costantemente sui giornali e sotto i riflettori. Il loro matrimonio dura fino al 1997, poi i due si separano, pur restando in buoni rapporti. E nonostante siano passati tanti anni, la scintilla sembra essersi riaccesa di recente: ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, Christian e Dora Moroni hanno annunciato all’inizio di quest’anno di essere tornati insieme e di avere intenzione di risposarsi.
Il periodo difficile
In diverse interviste Christian ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile dopo la fine del matrimonio con Dora Moroni: circolarono voci su suoi presunti tradimenti e le dicerie lo fecero stare molto male, disse. La preoccupazione era soprattutto per il figlio Alfredo che voleva proteggere dal gossip e dalle falsità. Ma un altro duro colpo avvenne quando il figlio, trasferitosi per un periodo negli Stati Uniti, decise di non tornare e annunciò anzi di essersi sposato: «Sono caduto in depressione», confessò il cantante, aggiungendo anche di aver pensato di farla finita. Nel 2008 Christian è diventato nonno e negli anni ha raccontato più volte quanto adori la nipotina che, pur lontana, riesce a vedere e sentire spesso via internet.
Gli anni recenti
Christian continua a cantare: nel 2011 ha pubblicato un disco a scopo benefico intitolato «Cara mamma». Nel 2015 ha ripreso a esibirsi dal vivo e nel 2016 ha pubblicato un «Best of» dei suoi successi, riletti con nuovi arrangiamenti. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive e a settembre 2020 è anche stato ospite di Enrico Papi su Tv8 alla trasmissione «Name the tune – indovina la canzone»
