Musica, è morto Christian: negli anni Ottanta fu la risposta italiana a Julio Jglesias. Era nato a Palermo

Il matrimonio con Dora Moroni

Vita e privata e vita artistica si intrecciano nel percorso di Christian quando incontra Dora Moroni: la show girl e cantante è nota per i programmi insieme a Corrado (e per un brutto incidente d’auto di cui è vittima nel 1978, proprio a fianco di Corrado). Nel 1986 lei e Christian si sposano e l’anno successivo hanno un figlio, Alfredo. Incidono anche un disco insieme e sono costantemente sui giornali e sotto i riflettori. Il loro matrimonio dura fino al 1997, poi i due si separano, pur restando in buoni rapporti. E nonostante siano passati tanti anni, la scintilla sembra essersi riaccesa di recente: ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, Christian e Dora Moroni hanno annunciato all’inizio di quest’anno di essere tornati insieme e di avere intenzione di risposarsi.

Il periodo difficile

In diverse interviste Christian ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile dopo la fine del matrimonio con Dora Moroni: circolarono voci su suoi presunti tradimenti e le dicerie lo fecero stare molto male, disse. La preoccupazione era soprattutto per il figlio Alfredo che voleva proteggere dal gossip e dalle falsità. Ma un altro duro colpo avvenne quando il figlio, trasferitosi per un periodo negli Stati Uniti, decise di non tornare e annunciò anzi di essersi sposato: «Sono caduto in depressione», confessò il cantante, aggiungendo anche di aver pensato di farla finita. Nel 2008 Christian è diventato nonno e negli anni ha raccontato più volte quanto adori la nipotina che, pur lontana, riesce a vedere e sentire spesso via internet.

Gli anni recenti