Musica: Federico Poggipollini a Marina di Modica con la band Radiofreccia

Modica – Federico Poggipollini, o come lo chiamano da oltre trent’anni i fan di Luciano Ligabue, Capitan Fede, sale sul palco dell’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica insieme ai Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience, ospite speciale del concerto “La Notte di Certe Notti” che celebra il decimo anniversario della cover band. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 luglio alle 21.45, nell’ambito di “In Teatro Aperto”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. I Radiofreccia, band capitanata da Giuseppe Zagara e composta da sei musicisti provenienti dalle province di Ragusa, Siracusa e Catania, sono in attività dal 2016 e, in dieci anni, hanno costruito uno dei progetti tributo a Ligabue più apprezzati del panorama siciliano. Per celebrare questo importante traguardo hanno scelto uno spettacolo ispirato alle atmosfere e alle versioni live di “Campovolo 2025”, riproponendo la scaletta e l’impatto scenico dell’ultimo grande evento di Ligabue all’RCF Arena di Reggio Emilia. Ed è proprio “Campovolo” il filo che lega questa serata a un’esperienza unica.

Lo scorso giugno, infatti, i Radiofreccia sono stati l’unica tribute band siciliana, insieme ad altre sette formazioni selezionate in tutta Italia, scelta dall’organizzazione ufficiale di Ligabue per esibirsi all’RCF Arena il giorno precedente al concerto del rocker emiliano. Un riconoscimento prestigioso, che testimonia la qualità del progetto artistico e rende ancora più significativo il concerto del decennale. Per festeggiare questo traguardo, la band ha voluto al proprio fianco proprio Capitan Fede. Prima dell’incontro nel 1994 con Ligabue, Poggipollini aveva già lasciato il segno accanto ai Litfiba di Piero Pelù e Ghigo Renzulli. Parallelamente ha sviluppato anche una carriera solista e ha collaborato con numerosi artisti, confermandosi uno dei chitarristi più apprezzati del panorama musicale. «La presenza di Federico Poggipollini – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – accanto alla band Radiofreccia impreziosisce il cartellone di “In Teatro Aperto”. È un concerto che unisce la passione di una band che in dieci anni ha conquistato il pubblico con la qualità del proprio progetto e la presenza di un musicista che rappresenta un punto di riferimento nella storia del rock italiano. Sarà una serata di grande energia nella splendida cornice dell’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica».

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio di Ragusa, di Banza Agricola Popolare di Sicilia, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. La prevendita dei biglietti è attiva al botteghino del teatro e online.

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