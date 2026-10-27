Musica: l’opera lirica al Teatro Garibaldi di Modica. Il 30 ottobre va in scena “Tosca”

Modica – Dalle emozioni della musica sinfonica alla passione del melodramma: la stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica prosegue con uno dei titoli più celebri di Giacomo Puccini. Venerdì 30 ottobre, alle ore 21, il sipario si alzerà su “Tosca”, opera intensa e coinvolgente che intreccia amore, gelosia, potere e libertà sullo sfondo della Roma papalina. A interpretarla saranno l’Orchestra Filarmonica e il Coro in residence del Teatro Garibaldi, sul podio il maestro Stefano Romani, con la regia di Antonio De Lucia. L’appuntamento arriva dopo il concerto inaugurale “Sogni e passioni”, che ha aperto il cartellone di “InTeatroMusica” 2026-2027 con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta da Mārtiņš Ozoliņš. Una serata che ha visto in platea anche oltre cento studenti delle scuole di Modica, invitati gratuitamente grazie a una decisione condivisa dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Teatro Massimo Bellini. Con “Tosca” la programmazione prosegue nel segno di un repertorio che unisce la ricchezza musicale alla potenza della narrazione teatrale. Composta da Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, tratto dal dramma di Victorien Sardou, l’opera debuttò al Teatro Costanzi di Roma nel 1900 e da allora continua a conquistare il pubblico grazie alla sua tensione narrativa e alle celebri pagine musicali. Al centro della vicenda c’è Floria Tosca, cantante innamorata del pittore Mario Cavaradossi. La loro storia si scontra con la brutalità del barone Scarpia, capo della polizia, che sfrutta il proprio potere per perseguitare i nemici politici e piegare Tosca al suo volere. Sullo sfondo di una città attraversata da repressione e sospetti, la protagonista si trova davanti a scelte estreme, in una trama dove sentimento, violenza e desiderio di libertà si intrecciano fino a un epilogo tragico. Arie celebri come “Recondita armonia”, “Vissi d’arte” ed “E lucevan le stelle” sono diventate pagine emblematiche del repertorio operistico, capaci di esprimere la fragilità dei personaggi, la profondità dei sentimenti e il dramma delle loro scelte. A dare voce ai protagonisti sarà un cast che riunisce France Dariz nel ruolo di Tosca, Alberto Profeta in quello di Cavaradossi e Francesco Verna nei panni del barone Scarpia, affiancati da Graziano D’Urso nel ruolo del sagrestano, Riccardo Palazzo in quello di Spoletta, Daniele Bartolini nei panni di Sciarrone e Angelotti, Okan Sipahioğlu nel ruolo del carceriere. Sul palcoscenico, a dirigere il Coro, Graziella Alessi. Presente altresì il Coro Voci Bianche dell’Accademia del Musical Gli Armonici. «Dopo l’avvio della stagione musicale con “Sogni e passioni”, siamo felici di proseguire con un’opera di grande valore artistico come “Tosca”, che porta sul nostro palcoscenico la forza della musica di Puccini e una storia capace di coinvolgere il pubblico con la sua intensità. La presenza di interpreti qualificati, insieme all’Orchestra Filarmonica e al Coro in residence, conferma il nostro impegno nel costruire una proposta musicale articolata e di qualità», dichiarano congiuntamente la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata.

La stagione 2026-2027 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate, Gali Group. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

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