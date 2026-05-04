Musica: l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania a Modica

Modica – Un trionfo di colori orchestrali, virtuosismo e forza evocativa. Domenica 10 maggio alle ore 18:30 il Teatro Garibaldi di Modica accoglierà “Capricci, Variazioni e Suite”, concerto sinfonico con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania guidata dal direttore Giuseppe Grazioli e con la partecipazione del pianista Dmitry Ishkhanov. Dopo l’esecuzione al Teatro Massimo Bellini di Catania l’8 e 9 maggio, il programma approderà a Modica, riportando nel teatro della contea una delle compagini orchestrali più autorevoli del panorama musicale italiano e consolidando il dialogo artistico tra due importanti realtà culturali. Il titolo “Capricci, Variazioni e Suite” anticipa un percorso musicale ricco di movimenti, energia e intensità, tratto dai grandi classici russi. Sul podio Giuseppe Grazioli, direttore di fama internazionale, con grande esperienza nel repertorio sinfonico e operistico, apprezzato per la capacità di coniugare rigore formale e brillantezza espressiva.

Al pianoforte il giovane e pluripremiato Dmitry Ishkhanov, interprete di notevole maturità tecnica ed espressiva, chiamato a confrontarsi con un programma che richiede equilibrio, potenza sonora e grande sensibilità. Virtuosismo travolgente e lirismo saranno il cuore di “Rapsodia su un tema di Paganini op. 43” di Sergej Rachmaninov, per pianoforte e orchestra: una delle pagine più celebri e amate del repertorio concertistico del Novecento. Il programma comprende anche “Ouverture spagnola n. 1” di Michail Glinka, brillante e vivace, ispirata a temi popolari iberici; la visionaria “Una notte sul monte Calvo” di Modest Musorgskij, celebre per la sua forza evocativa; e la travolgente “Suite da Masquerade” di Aram Il’ič Chačaturjan, impreziosita dal celebre Valzer, uno dei brani più amati e riconoscibili del repertorio orchestrale novecentesco.

«Questo appuntamento è tra i più significativi della stagione musicale – dichiarano Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e il sovrintendente Tonino Cannata – e offrirà al nostro pubblico un’esperienza di grande valore artistico. Il programma unisce virtuosismo e forza evocativa, attraversando alcune delle pagine più affascinanti del repertorio sinfonico russo, e conferma la vocazione del nostro teatro a essere luogo d’incontro tra eccellenze internazionali e territorio».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

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