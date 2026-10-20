Musica: l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania inaugura la stagione del Teatro Garibaldi a Modica

Modica – Suggestioni oniriche, atmosfere misteriose e grandi pagine del repertorio orchestrale. Sabato 24 ottobre, alle ore 21, “Sogni e passioni” inaugura il cartellone musicale di “InTeatroMusica” 2026-2027, con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta dal maestro di fama internazionale Mārtiņš Ozoliņš. Dalla leggerezza del mondo fiabesco alla tensione drammatica, fino allo slancio delle grandi composizioni sinfoniche, il programma mette al centro la forza evocativa della musica, capace di dare forma a immagini e di raccontare storie attraverso registri espressivi diversi. Sul podio l’orchestra catanese, appartenente ad una delle istituzioni musicali più prestigiose della Sicilia, che unisce la ricchezza timbrica alla potenza espressiva della grande tradizione sinfonica. A guidarla, per l’occasione, Mārtiņš Ozoliņš, direttore principale dell’Opera Nazionale Lettone e del Balletto e professore associato all’Accademia musicale Jāzeps Vītols. Il programma inizia con “L’apprendista stregone” di Paul Dukas, scherzo sinfonico ispirato alla ballata di Goethe: una composizione vivace e immaginifica, in cui i temi musicali seguono le avventure di un giovane apprendista che perde il controllo dell’incantesimo affidato a una scopa. Segue il “Mefisto Valzer n. 2” di Franz Liszt, pagina di grande virtuosismo e intensità, legata alla figura di Mefistofele. Con la “Danza macabra”, op. 40, di Camille Saint-Saëns, il concerto si addentra in un’atmosfera notturna e inquieta: il compositore francese evoca la danza degli scheletri in un intreccio di ritmo, ironia e tensione. Di segno diverso, ma altrettanto ricca di immagini, è la suite da “La bella addormentata”, op. 66a, di Pëtr Il’ič Čajkovskij, che richiama l’incanto del celebre balletto con melodie liriche, eleganza orchestrale e slancio danzante. A chiudere la serata, sempre di Čajkovskij, la “Ouverture solenne 1812”, op. 49: una composizione monumentale che evoca la campagna napoleonica in Russia e culmina in un finale di forte impatto sonoro.

«Dopo il grande successo dell’apertura della stagione di prosa, ci volgiamo ora alla stagione musicale, affidando l’inaugurazione all’Orchestra del Teatro Massimo Bellini e alla bacchetta del maestro Mārtiņš Ozoliņš – dichiarano la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata – La collaborazione con l’illustre istituzione catanese rappresenta un valore aggiunto per la Fondazione e per la città: un dialogo tra realtà culturali e artisti che amplia le opportunità di ascolto e contribuisce alla crescita del nostro territorio. Il repertorio darà voce a emozioni e immagini senza bisogno di parole, e il nostro pubblico attraverserà mondi fantastici, sogni e passioni».

La stagione 2026-2027 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate, Gali Group. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

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