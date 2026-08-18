Musica: Nek in concerto a Marina di Modica

Modica – Sarà Nek a chiudere i grandi live di “In Teatro Aperto” 2026, la rassegna estiva della Fondazione Teatro Garibaldi che sta animando l’estate modicana tra musica, comicità e spettacoli teatrali. Venerdì 21 agosto, alle 21.45, l’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” ospiterà Nek con l’attesissimo e già soldout “Nek Hits Live”, il tour che, dopo aver attraversato Italia, Canada, Stati Uniti ed Europa, approda anche a Marina di Modica con uno spettacolo che ripercorre oltre trent’anni di carriera. Sul palco rivivranno alcuni dei brani più amati del suo repertorio, da “Laura non c’è” a “Lascia che io sia”, da “Uno di questi giorni” a “Ci sei tu”, fino all’intensa interpretazione di “Se telefonando”. Un viaggio musicale che attraversa generazioni e accompagna il pubblico in una serata da vivere e cantare dall’inizio alla fine. Il concerto sarà proposto nella formula del Power Trio, una dimensione essenziale che valorizza la forza della musica dal vivo e il dialogo diretto con il pubblico. Accanto a Nek, impegnato alla voce e al basso, saliranno sul palco Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria. Una formazione che esalta il suono e l’intesa tra i musicisti, restituendo tutta l’energia del live.

«Nek porta sul palco di Marina di Modica trent’anni di canzoni che il pubblico conosce e ama profondamente – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – I suoi concerti diventano ogni volta un grande momento di condivisione, in cui ogni brano si trasforma in un coro. Siamo felici di accoglierlo nella nostra stagione con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone».

Cantautore, polistrumentista e interprete tra i più amati della musica italiana, Nek ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo e pubblicato 18 album in studio. Negli ultimi anni ha conquistato anche il pubblico televisivo come conduttore di programmi di successo quali “Dalla Strada al Palco”, “The Voice Senior”, “The Voice Kids” e “The Voice Generations”. Nel 2025 ha ripubblicato l’intera discografia in vinile cristallo e lanciato sul proprio canale YouTube la miniserie NEK HITS, quattordici episodi dedicati ad aneddoti e momenti significativi della sua vita artistica e personale. È inoltre uscito NEK HITS LIVE, l’album registrato durante il tour che raccoglie alcune delle più belle interpretazioni dal vivo del suo repertorio.

Prosegue anche la sezione dedicata al teatro amatoriale, parte integrante di “In Teatro Aperto”, che dopo il primo appuntamento della rassegna torna all’Atrio Comunale di Modica con altre tre compagnie del territorio. Sabato 22 agosto, alle 21.00, la Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi, diretta da Vito Cultrera, porterà in scena “Fumo negli occhi” di Faele e Romano, brillante commedia che, tra equivoci e situazioni paradossali, ironizza sull’apparenza e sulla ricerca del benessere e del successo. Venerdì 28 agosto, sempre alle 21.00, la Compagnia Ciuri ri Maj presenterà “Annata ricca massaru cuntentu” di Nino Martoglio, classico del teatro dialettale siciliano che racconta con ironia personaggi, valori e atmosfere della tradizione popolare. Domenica 6 settembre, alle 21.00, la Compagnia Teatrale CGS Salvatore Quasimodo, diretta da Nele Pluchino, concluderà il ciclo di spettacoli con “I Commedianti: uomini devoti e donne pie” di Pippo Spampinato.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio di Ragusa, di Banca Agricola Popolare di Sicilia, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. Biglietti disponibili presso il botteghino del Teatro Garibaldi di Modica, in Corso Umberto I, 207, e su Ciaotickets.

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