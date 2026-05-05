Musica, nuovo album di Francesco Cafiso e della London Symphony Orchestra

Vittoria -Mancano ormai pochi giorni all’uscita del nuovo Album di Francesco Cafiso. A distanza di sei anni dall’opera Irene Of Boston – Conversation Avec Corto Maltese – il jazzista siciliano torna a collaborare insieme alla London Symphony Orchestra, realizzando l’inedito “Where It All Returns” coadiuvato dal pianoforte e dagli arrangiamenti di Mauro Schiavone, il contrabbasso di Gabriele Evangelista e la batteria di Marcus Gilmore. Registrato il 10 settembre 2025 agli Angel Studios di Londra e il 13 e 14 novembre 2025 presso il Tube Recording Studio di Fara Sabina in Italia, “Where It All Returns” segna il terzo incontro ravvicinato tra l’artista e l’Orchestra londinese.

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