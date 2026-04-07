Musica, Paolo Fresu e Rino Cirinnà in concerto a Modica

Modica – Un viaggio sonoro che profuma di jazz, sale, vento e memoria. Domenica 12 aprile alle ore 18.30, il Teatro Garibaldi di Modica accoglie uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione musicale: Paolo Fresu e Rino Cirinnà portano in scena “Sketches of Islands”, un progetto che racconta il Mediterraneo attraverso la musica, le sue isole e le infinite stratificazioni culturali che le abitano. Sul palco prende forma l’incontro tra due visioni artistiche profonde. Paolo Fresu, trombettista tra i più amati e riconosciuti a livello internazionale, esplora da sempre il dialogo tra jazz, tradizione e sperimentazione, dando vita a progetti capaci di coniugare rigore musicale e grande forza evocativa. Accanto a lui Rino Cirinnà, sassofonista e compositore raffinato che intreccia linguaggi contemporanei e radici mediterranee. Con loro sul palco anche Seby Burgio al pianoforte e alle tastiere, Francesco Puglisi al basso e Francesco De Rubeis alla batteria e alle percussioni. “Sketches of Islands” si ispira alla forma musicale classica, in particolare a quella della Suite, all’interno della quale le composizioni originali di Rino Cirinnà si muovono tra ritmi e melodie contemporanee. Il viaggio musicale parte idealmente dalla Sicilia, attraversa il Mediterraneo e incontra le sue isole maggiori, evocandone colori, tradizioni, sapori e profumi, in un continuo dialogo tra memoria e futuro. Il teatro si trasformerà così in una vera e propria mappa sonora, e il pubblico potrà lasciarsi trasportare in un’esperienza di ascolto immersiva, dove ogni nota diventa un approdo. Il progetto nasce all’interno di Insulæ Lab – Centro di Produzione Musica, sotto la direzione artistica di Paolo Fresu, e racconta le isole non come luoghi isolati, ma come crocevia di storie, culture e suoni. Il titolo è un chiaro omaggio a “Sketches of Spain” di Miles Davis, riferimento ideale e dichiarazione d’intenti di un lavoro che guarda alla grande tradizione del jazz per reinventarla con uno sguardo contemporaneo.

«Con “Sketches of Islands” il Teatro Garibaldi ospita un progetto di grande valore artistico, con musicisti di primo piano della scena jazz – affermano Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e il sovrintendente Tonino Cannata – Paolo Fresu, Rino Cirinnà e tutto l’ensemble accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale coinvolgente, che attraversa culture e identità, capace di parlare al presente senza dimenticare le proprie radici».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

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