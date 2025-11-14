Musica, Raffaele Matta trio live il 15 novembre a Ragusa Ibla

Ragusa -“Tracce sonore da mondi lontani” – Raffaele Matta Trio presenta “Bandra West live”.

Un viaggio musicale che attraversa continenti, tradizioni e linguaggi: è questo lo spirito di “Bandra West”, il nuovo progetto del Raffaele Matta Trio, in concerto sabato 15 novembre ore 19 presso San Bartolomeo Sistemi Culturali a Ragusa Ibla.

Guidato dal chitarrista e compositore Raffaele Matta, il Trio presenta una fusione originale e vibrante, in cui l’energia del jazz moderno e le pulsazioni del rock si intrecciano con raffinate suggestioni provenienti dalla musica classica indiana. Un incontro sonoro che dà vita a paesaggi in continua trasformazione: ritmi ipnotici, improvvisazioni ardite e melodie che evocano atmosfere sospese tra Oriente e Occidente.

Sul palco, Matta è affiancato da Andrea Parodo al basso e da Nicola Vacca alla batteria, la cui sensibilità ritmica contribuisce a creare un tessuto musicale ricco di colori e dinamiche. Insieme esplorano nuove possibilità espressive, lasciando emergere “tracce” di mondi lontani che dialogano con la contemporaneità.

I tre musicisti hanno condiviso molti tour sia in Europa, con la prestigiosa partecipazione al Jazz Jamboree Frestival di Varsavia nel 2024 e un lungo tour tra India, Tailandia, Vietnam e Giappone.

Il concerto è organizzato dall’Ass.ne Orazio Giunta in collaborazione con IF/live – Isulafactory.

Per info e prenotazioni: 3397941035 – 3333078301 / info@isulafactory

