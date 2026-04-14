Musica: Simona Molinari e Tony Canto a Modica il 19 aprile

Modica – Dopo il successo del concerto che ha visto protagonisti Paolo Fresu e Rino Cirinnà, la stagione musicale del Teatro Garibaldi prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla canzone d’autore e alle sue contaminazioni. Domenica 19 aprile alle ore 18.30, arrivano a Modica Tony Canto Quintet e Simona Molinari, per una serata che mette al centro l’ascolto, la scrittura e l’incontro tra linguaggi musicali diversi. Tony Canto, cantautore e musicista siciliano, è autore per alcuni tra i più importanti interpreti della musica italiana, tra cui Nina Zilli, Raphael Gualazzi e Alessandro Mannarino. La sua cifra stilistica si muove tra bossa nova, musica brasiliana e canzone d’autore, con una scrittura elegante e misurata, in cui la parola ha sempre un ruolo centrale e dialoga in modo naturale con la musica. Special guest della serata è Simona Molinari, cantautrice apprezzata in Italia e all’estero, due Targhe Tenco vinte come miglior interprete e una voce intensa capace di attraversare con naturalezza jazz, swing, pop e canzone d’autore, mantenendo una cifra interpretativa personale, raffinata e contemporanea. Sul palco, insieme a Tony Canto e Simona Molinari, musicisti di grande esperienza: Dino Rubino al pianoforte, Enzo Zirilli alla batteria, Marco Bardoscia al contrabbasso e Fabio Sodano al flauto. Sarà un viaggio musicale intimo e coinvolgente, capace di avvolgere il pubblico in un dialogo continuo tra voce e strumenti, in cui le sonorità di Tony Canto e di Simona Molinari si intrecceranno, tra melodie senza tempo, suggestioni sudamericane e una forte attenzione al racconto.

«Dopo l’entusiasmo e la grande partecipazione registrati con il concerto di Paolo Fresu e Rino Cirinnà, siamo felici di proseguire la stagione con un altro appuntamento di alto profilo – dichiarano Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e il sovrintendente Tonino Cannata – Tony Canto e Simona Molinari portano al Teatro Garibaldi un progetto che unisce scrittura, interpretazione e sensibilità musicale, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e di grande qualità».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

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