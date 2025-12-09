Gospel, teatro, danza, la programmazione natalizia del Teatro Garibaldi di Modica

Modica – Il Teatro Garibaldi si prepara ad accogliere il periodo più luminoso dell’anno con una programmazione ricca di musica, teatro, danza, tradizione e atmosfere che scaldano il cuore. Nel suo scrigno ottocentesco prenderà vita un calendario che abbraccia grandi classici, performance internazionali, prosa, musica popolare e gospel, fino al tradizionale Concerto di Capodanno: un percorso emozionante che accompagnerà lo spettatore fino al nuovo anno, dentro uno dei teatri più affascinanti della Sicilia.

Si parte il 10 dicembre alle 20.30 con “Christmas Prelude”, il concerto fuori abbonamento dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale di Modica diretta dal maestro Mirko Caruso, arricchito dalla partecipazione dei giovani musicisti del progetto “Crescendo”, iniziativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Giovanni Verga” di Modica. Un debutto ideale per inaugurare la stagione natalizia attraverso melodie che evocano meraviglia, attesa e la gioia della festa più amata dell’anno.

Il 14 dicembre alle 18.00 sarà la volta di un grande classico della letteratura: “Piccole donne”, portato in scena dalla Compagnia Argante in una raffinata versione in forma di operetta musicale. Le sorelle March, guidate dalla sensibilità artistica di Giuseppe Spicuglia, condurranno il pubblico in una storia senza tempo fatta di crescita, sogni e legami familiari, impreziosita dalla poesia del palcoscenico modicano. L’appuntamento è fuori abbonamento.

Il 16 e 17 dicembre il Teatro Garibaldi ospiterà uno degli spettacoli più attesi della stagione di prosa: “Perfetti sconosciuti”, adattamento teatrale del celebre film di Paolo Genovese. Un cast d’eccezione – Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino – darà vita a una commedia brillante e attuale che esplora, con ironia e profondità, la fragilità dei rapporti umani e la verità nascosta nei nostri telefoni.

Il clima si accenderà ancora di più il 19 dicembre alle 20.30 con “Fantasia Española”, spettacolo fuori abbonamento del Ballet Español de Murcia, che trasformerà la sala in un’esplosione di ritmo, eleganza e passione mediterranea.

Il 20 dicembre (alle ore 20,00) sarà invece dedicato ad “Artemisia – La pittora”, spettacolo di e con Giulia Guastella, con la regia di Giacomo De Cataldo, sulla vita e la forza di Artemisia Gentileschi, inserito nella campagna di sensibilizzazione “Musica in Mente”, realizzata in collaborazione tra l’ASP di Ragusa – Dipartimento Salute Mentale e la Fondazione Teatro Garibaldi. L’ingresso è gratuito su prenotazione.

La tradizione siciliana sarà protagonista il 21 dicembre alle ore 18.30 con “La cantata dei pastori – E scinniu la notti. Nuvene di Sicilia”, appuntamento della stagione musicale interpretato da I Lautari insieme a Mario Incudine e Antonio Vasta. Un momento di intensa suggestione, in cui le melodie popolari del Natale si fanno racconto, preghiera e memoria collettiva.

Il 23 dicembre, con doppia replica alle 16.30 e alle 19.30, il pubblico potrà immergersi nello “Spettacolo di Natale” organizzato dallo Studio Danza Khoreios di Caterina Abela. Un appuntamento dedicato alla grazia e alla magia della danza, con coreografie e musiche incantevoli.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre alle ore 19.30, al Teatro Garibaldi saranno protagonisti l’energia e la spiritualità del “Pastor Ron USA Gospel Show”. L’appuntamento con il gospel internazionale è un momento ormai irrinunciabile per il pubblico modicano, che potrà vivere una serata di pura festa e vibrazioni positive grazie alla potenza di questo genere musicale.

Il 27 dicembre alle 19.30 il palcoscenico accoglierà il “Concerto di Natale 2025: 10 anni di emozioni” della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo–Risadelli”. Un viaggio attraverso un decennio di musica, tradizione e magia, guidato dal maestro Corrado Civello e arricchito dalle straordinarie voci di Mariagiorgia Gaccamo, soprano lirico, e Giannella Cicero, soprano leggero, oltre alla partecipazione di Sergio Civello all’organo e al pianoforte. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, previa prenotazione al botteghino.

Ad aprire il nuovo anno in grande stile sarà, come da tradizione, il “Concerto di Capodanno” del 1° gennaio, con l’Orchestra e il Coro in residence diretti dal maestro Mirko Caruso, affiancati dalle voci del tenore Alberto Profeta e del soprano Chiara Notarnicola. Un inizio d’anno elegante, luminoso e carico di speranza, pensato per augurare a tutti un 2026 armonioso e ricco di bellezza.

«Il Teatro Garibaldi è un luogo che appartiene alla città, alla sua storia e alla sua comunità – affermano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – e durante il periodo natalizio questo legame si fa ancora più forte. Ogni spettacolo diventa un’occasione per ritrovarsi e condividere emozioni. Abbiamo costruito un programma che parla a pubblici diversi, mantenendo però un filo comune: la volontà di offrire qualità, calore e momenti di autentica meraviglia. Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale nel nostro teatro, che in questo periodo dell’anno risplende più che mai».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti degli spettacoli sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

© Riproduzione riservata