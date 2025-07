Musica, The Kolors a Marina di Modica in concerto

Modica – Torna anche quest’anno “In Teatro Aperto”, la stagione estiva firmata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Un appuntamento centrale nel panorama culturale del territorio, capace di coniugare grandi nomi della scena musicale italiana, tributi raffinati, spettacoli di teatro popolare e momenti di festa collettiva, il tutto all’interno di una programmazione pensata per residenti e turisti, con eventi diffusi tra Modica e Marina di Modica. Tra i nomi più attesi del cartellone spiccano quelli di The Kolors, Cristiano De André e Fiorella Mannoia, protagonisti di tre concerti imperdibili sotto il cielo di Marina di Modica, sul palco dell’Auditorium del Mediterraneo. I The Kolors con il loro “Summer 2025” si esibiranno il 9 agosto. La band, tra le più amate del momento, porterà l’energia travolgente dei successi più recenti, le hit radiofoniche e uno show dal sound internazionale e dall’atmosfera esplosiva. Il 13 agosto, sarà la volta di “De André canta De André”, con Cristiano De André che reinterpreta, con forza, rispetto e intensità emotiva, il repertorio immortale del padre Fabrizio. Un concerto che è anche un racconto, una riflessione in musica sull’eredità artistica e umana di uno dei più grandi cantautori italiani. Fiorella Mannoia salirà sul palco il 30 agosto, live con orchestra, per uno spettacolo sinfonico elegante e potente. Le sue canzoni più amate si vestiranno di nuovi arrangiamenti, per un concerto che celebra la bellezza della musica d’autore in una cornice suggestiva. La stagione 2025 di “In Teatro Aperto” si aprirà ufficialmente invece giovedì 24 luglio, con il concerto “Among the Stars”, eseguito dall’Orchestra di fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, diretta dal maestro Mirko Caruso. Un evento che darà il via all’estate culturale con la freschezza e l’entusiasmo delle nuove generazioni, nello scenario intimo e suggestivo del Chiostro di Palazzo San Domenico di Modica. Il 26 luglio all’Auditorium del Mediterraneo di Marina di Modica ci sarà il primo appuntamento dedicato al teatro amatoriale: in scena la commedia “A sacra famigghia”, portata dalla compagnia CGS S. Quasimodo per la regia di Nele Pluchino. Il 3 agosto, al Chiostro di Palazzo San Domenico di Modica, spazio alla Compagnia Sipario Blu con “L’antidoto”, spettacolo diretto da Piero Pisana. Il 12 agosto, Piazza del Mediterraneo di Marina di Modica si trasformerà in una grande pista da ballo con “Italia ’90 – Notte Italiana Disco”, una serata a ingresso gratuito pensata per far rivivere l’atmosfera degli anni Novanta, tra musica, luci e puro divertimento. Il 14 agosto, sempre a ingresso libero, sarà la volta di “Queentessenza – The Best Queen Live Show”, un travolgente tributo alla leggendaria band britannica. Un viaggio tra le grandi hit dei Queen, con una band che ne ripropone fedelmente l’impatto sonoro. Il 16 agosto, si torna all’Auditorium del Mediterraneo con “Questione di Feeling – Omaggio a Cocciante”, concerto che ripercorre l’universo musicale di Riccardo Cocciante, grazie alle voci potenti e versatili di Marco Vito e Gian Marco Schiaretti, per una serata all’insegna delle emozioni più intense. Il 22 agosto, sempre l’Auditorium del Mediterraneo ospita “Love Morricone”, spettacolo sinfonico a cura del Coro Lirico Siciliano dedicato al maestro Ennio Morricone. Un’esperienza immersiva tra le colonne sonore più celebri del cinema, eseguite con passione e raffinatezza. Il giorno seguente, 23 agosto, ancora spazio al teatro amatoriale con “Biscotti alle noci”, commedia messa in scena dalla compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi. A chiudere la rassegna estiva sarà “Mizzica… questo è jazz”, in programma il 6 settembre, con Andrea Tidona e Rino Cirinnà Jazz Band. Una serata tra le atmosfere jazz, tra swing, soul e improvvisazione, per salutare l’estate nel segno della musica.

Ad arricchire e accompagnare l’intera stagione, la mostra internazionale di altissimo rilievo “Banksy – Realismo Capitalista. L’arte in assenza di utopie”, inaugurata lo scorso 31 maggio sarà visitabile fino al 2 novembre, presso lo spazio MARF dell’Ex Convento del Carmine. L’esposizione è curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani. Un evento di grande richiamo, che porta a Modica il messaggio provocatorio e universale dell’artista più enigmatico della contemporaneità.

“Sta per iniziare un’altra grande estate a Modica – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – tanti i nomi prestigiosi e gli eventi in programma. Dalla mostra di Banksy agli attesissimi The Kolors, Cristiano De Andrè e Fiorella Mannoia, agli emozionanti tributi, agli eventi gratuiti da vivere con animo festoso, al teatro amatoriale. Un cartellone ricco che unisce qualità e attenzione al territorio, e che renderà ancora più magica l’estate da trascorrere nella cornice straordinaria di Modica”.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate, del Libero Consorzio di Ragusa, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia s.r.l..

© Riproduzione riservata