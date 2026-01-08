Musica, “Tu verrai d’estate”, nuovo album di Salvo Scucces

Modica -Esce il 9 Gennaio il nuovo lavoro discografico del polistrumentista e produttore Salvo Scucces per l’etichetta siciliana Isulafactory e distribuito su tutte le piattaforme digitali da Believe Italia e presto in formato fisico da IRD.

Un racconto intimo per pianoforte sulla nascita, l’attesa e la fragilità

Un cammino affrontato in prima persona dalla moglie dell’autore, ma condiviso intensamente come coppia, tra speranze, paure, difficoltà e momenti di profonda fragilità. L’album racconta gli alti e bassi emotivi di questa esperienza, trasformando un vissuto personale in una narrazione universale, capace di rispecchiare il sentire di molte madri, coppie e famiglie. È il racconto di un viaggio che, attraversando tempeste interiori e attese sospese, conduce infine alla gioia della nascita.

Dal punto di vista espressivo, Scucces sceglie di affidarsi esclusivamente al pianoforte, strumento percepito come il più autentico per elaborare e restituire queste emozioni. Ne nasce un linguaggio essenziale e intimo: suoni semplici, poche note, minime variazioni timbriche, ampi spazi di respiro e melodie che oscillano tra nostalgia e suggestioni infantili.

Il disco è composto da otto brani i cui titoli, letti in sequenza, formano una breve poesia:

Come un fiore sbocciato

Superata la tempesta

Fugace attesa

Fluttua un richiamo

Che danza in un sogno

Illuminando una vita

Tu verrai d’Estate

Valerio

Il titolo dell’album, “Tu verrai d’Estate”, è tratto da una filastrocca scritta dal padre dell’autore alla notizia dell’imminente arrivo del nipote: un gesto che diventa simbolo di continuità, un ponte tra generazioni, memoria e attesa.

Dedicato innanzitutto a Valerio, il disco si propone anche come uno spazio di riflessione sulle difficoltà legate alla gravidanza e alla nascita, temi ancora poco raccontati. Un omaggio a chi ha affrontato problemi, dolori e ostacoli lungo questo percorso, a chi è caduto e ha trovato la forza di rialzarsi, e a chi, nella speranza di una gioia futura, si è trovato ad affrontare un dolore inatteso.

“Tu verrai d’Estate” è un’opera intima e delicata, che invita all’ascolto profondo e alla condivisione di un’esperienza tanto personale quanto universale.

