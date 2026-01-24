Musica, “u/nu” il nuovo progetto discografico di Rosario Di Rosa

Modica – Un ciclo di musica elettroacustica sperimentale sull’identità tra corpo, tecnologia e memoria disponibile dal 23 gennaio per Avantsound, la nuova side label tra avanguardia e sperimentazioni dell’etichetta siciliana Isulafactory.

u/nu è un progetto di sperimentazione musicale elettroacustica ispirato al film Umano non umano (1969) di Mario Schifano, opera cardine del cinema sperimentale italiano che riflette sull’identità attraverso frammenti, discontinuità e sguardi molteplici. Da questa matrice concettuale nasce un ciclo di sette composizioni che indagano l’identità nelle sue declinazioni personale, collettiva, tecnologica, poetica e geografica.

Il progetto di Rosario Di Rosa, originario di Vittoria ma cagliaritano d’adozione, si muove tra sperimentazione, ricerca e avanguardia.

