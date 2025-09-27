Nanni Moretti, al cinema Nuovo Sacher lo striscione contro Netanyahu: «Criminale pazzo»

Non è la prima volta che il cineasta si espone contro ciò che sta accadendo a Gaza

Roma – «Netanyahu criminale pazzo». Questa la scritta che accoglie gli spettatori all’ingresso del cinema Nuovo Sacher, la sala di proprietà di Nanni Moretti a Roma. L’attore e regista è tornato a prendere posizione contro la politica del primo ministro israeliano, questa volta non con post su Instagram ma con un grosso striscione rosso e bianco.

Come testimoniato dalle foto di tantissimi utenti sul web, all’ingresso del cinema è affisso uno striscione rosso con la scritta bianca «Netanyahu criminale pazzo», che Moretti ha voluto esporre in segno di protesta, come confermano dal cinema romano.

Non è la prima volta che il cineasta si espone contro ciò che sta accadendo a Gaza. Lo scorso maggio, ha condiviso sui social un post con la foto di Netanyahu e la scritta: «Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?».

