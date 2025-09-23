Nanni Moretti gira a Torino, il film è Succederà questa notte

Torino – Nanni Moretti è al lavoro sul set di Succederà questa notte, all’incrocio di via San Massimo e via Santa Croce, presso la chiesa di Santa Pelagia.

«All’improvviso, alle otto e mezzo del mattino, nel bel mezzo di una chiesa di Torino mi sono ritrovato a piangere». È una frase tratta dal racconto Campane, inserito nella raccolta Legami di Eshkol Nevo da cui il film è tratto e ambientato proprio a Torino. E oltre al tempio di cui l’autore descrive la musica di un organo e «dei corridoi che conducono ad altri corridoi» (chissà se la scena girata sarà proprio questa), sono descritti altri siti della città: come un palazzo di piazza Emanuele Filiberto, «con parquet e travi in legno», via Garibaldi e «il mercatino delle pulci».

Produzione Sacher Film con Fandango in collaborazione con Rai Cinema, il film è supportato da Film Commission Torino Piemonte ed è interpretato da Jasmine Trinca, Louis Garrel e Angela Finocchiaro.

L’uscita di Succederà questa notte, storia che riflette «sulle difficoltà nelle relazioni e le nostre speranze», è prevista nella primavera del 2026. Sviluppato in sceneggiatura dallo stesso Moretti con Valia Santella e Federica Pontremoli, il film è girato tra Roma, San Sebastian e Torino.