Nanni Moretti torna al Festival di Venezia con Succederà questa notte

Venezia – Alla presentazione della line-up della Mostra del Cinema di Venezia 2026, il direttore artistico Alberto Barbera ha svelato i titoli in Concorso. Tra i cinque film italiani selezionati, a catturare l’attenzione è stato soprattutto il ritorno di Nanni Moretti al Lido: il regista romano torna infatti alla Mostra con un suo film a distanza di quasi quarant’anni dall’ultima volta. Il titolo è Succederà questa notte: ecco tutto quello che c’è da sapere.

La notizia circolava già da tempo, ma ora è ufficiale: Nanni Moretti torna in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, a oltre quarant’anni dalla sua ultima partecipazione. In tutti questi decenni il regista romano è stato uno dei nomi più rappresentativi del Festival di Cannes, dove nel 2001 conquistò la Palma d’oro con La stanza del figlio. Quest’anno, però, a sorpresa ha scelto di tornare a gareggiare al Lido.

La notizia circolava già da tempo, ma ora è ufficiale: Nanni Moretti torna in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, a oltre quarant’anni dalla sua ultima partecipazione. In tutti questi decenni il regista romano è stato uno dei nomi più rappresentativi del Festival di Cannes, dove nel 2001 conquistò la Palma d’oro con La stanza del figlio. Quest’anno, però, avrebbe scelto di tornare a gareggiare al Lido.

Al Lido, Nanni è stato presente 3 volte. La prima fu nel 1981, quando vinse il Leone d’Argento ex equo con Non portano lo smoking di Leon Hirszman (cosa che lo fece parecchio innervosire). Con La messa è finita partecipò poi al Concorso della Mostra del 1985. L’ultima apparizione al Lido risale al 1989, con Palombella rossa presentato come proiezione speciale alla Settimana Internazionale della Critica dopo essere stato escluso dalla competizione ufficiale: evento che avrebbe corrisposto alla fine di ogni rapporto con la Mostra.

Il film è tratto da un racconto dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, autore già adattato da Moretti nel 2019 con Tre piani, ed è contenuto nella raccolta Legami, pubblicata in Italia da Feltrinelli.

La vicenda si svolge all’interno di un condominio e segue le vite degli abitanti di quattro appartamenti. Uomini e donne molto diversi tra loro condividono però le stesse fragilità: solitudini profonde, desideri inespressi e vuoti emotivi. Le loro esistenze si sfiorano, si intrecciano e finiscono per condizionarsi a vicenda, dando vita a un mosaico di relazioni in cui ciascuno cerca amore, appartenenza, redenzione o semplicemente una seconda possibilità.

Come sempre nel cinema di Moretti, il cast è quello delle grandi occasioni e riunisce Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Elena Lietti e lo stesso Nanni Moretti.

© Riproduzione riservata