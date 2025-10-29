Napoletano, finto carabiniere, inventa la truffa dei gioielli per derubare un’anziana

Un 44enne di Napoli si era finto carabiniere per truffare la donna e rubare i gioielli per 10mila euro

Palermo – Travestito da carabiniere si era introdotto in casa di una pensionata di Palermo e tentato di rubarle gioielli e preziosi dal valore di 10mila euro, ma sulla porta ha trovato gli uomini in divisa che lo hanno arrestato. La scusa per convincere l’anziana a fargli vedere i preziosi quella del finto carabiniere.

Si è presentato a casa dell’anziana vittima, simulando lo svolgimento di indagini per presunte rapine commesse con l’utilizzo dell’automobile intestata al fratello della donna che, nel frattempo, veniva contattato telefonicamente da alcuni complici e invitato a presentarsi in caserma.

All’uscita dell’abitazione il truffatore ha trovato però i veri carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato e recuperato tutta la refurtiva. L’uomo è un 44enne residente nel Napoletano, con precedenti penali. Adesso è accusato di truffa aggravata e si trova in carcere.

