Napoli, arrestato il 28enne alla guida del suv schiantatosi contro una volante: positivo a test droga

Torre del Greco, Napoli – Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati di Ercolano, ha perso la vita nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per un incidente stradale. Gravemente ferito il collega, Ciro Cozzolino, che era con lui: ricoverato in codice rosso in ospedale del Mare di Napoli e sottoposto a un delicato intervento chirurgico non sarebbe però in pericolo di vita. Anche se è intubato, con frattura al bacino e alcune lesioni a organi interni. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di questa notte, primo novembre, lungo la strada di collegamento tra la Litoranea e via Nazionale, in zona Leopardi.

La volante sulla quale si trovavano i due agenti, entrambi in servizio al commissariato di Torre del Greco, si è scontrata con un Suv che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento: il Suv che viaggiava a velocità sostenuta ha invaso la corsia opposta al suo senso di marcia e travolto la volante. L’auto è stata sbalzata di diversi metri. Il poliziotto 47enne, sposato e con tre figli di cui due maggiorenni, è morto sul colpo. L’altro agente è stato soccorso e trasportato immediatamente in ospedale. L’uomo che guidava il Suv, inizialmente scappato, è stato poi rintracciato alcune ore dopo e arrestato.

A bordo dell’autovettura, una Bmw X4, che ha travolto la volante c’erano sei persone. Il conducente del Suv, dopo lo schianto, è scappato a piedi. È stato poi rintracciato nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Si tratta di un 28enne, Tommaso Severino, già noto alla forze dell’ordine. L’uomo, che si era recato in ospedale per farsi curare alcune ferite rimediate nell’incidente, è stato arrestato. Gli viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti: i test sono risultati positivi. La sua posizione e quella degli altri due maggiorenni che erano in auto con lui è al vaglio della Procura di Torre Annunziata mentre quella dei tre minorenni viene esaminata dalla Procura dei minori. Contestata al 28enne anche l’omissione di soccorso con gli altri cinque passeggeri, di cui 3 minori. Anche gli altri cinque che erano a bordo, con ferite lievi, hanno fatto ricorso alle cure dei medici del Maresca. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, sul posto anche il questore di Napoli, Maurizio Agricola.

Dagli accertamenti risulta che la Bmw che ha travolto la volante era a noleggio. Oltre al conducente fermato, intestatario del contratto di noleggio, sul Suv c’erano un 46enne di Portici, con precedenti per truffa; una ragazzina e un ragazzino entrambi di 13 anni ,una 17enne, tutti di Portici e un sesto passeggero.

