Napoli, ragazza di 23 anni uccisa con una coltellata alla schiena. Si chiamava Ilenia Musella

Napoli –

Una ragazza di 23 anni è morta questo pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima, secondo le ultime informazioni, aveva una ferita da arma da taglio alla schiena.

Chi era Ilenia Musella

La ragazza. come riporta il Mattino, si chiamava Ilenia Musella ed era residente nella zona del Parco Conocal di Ponticelli. La vittima, secondo quanto si apprende, è stata portata in ospedale a bordo di un’auto. La dinamica dell’omicidio è in fase di ricostruzione ad opera degli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale.

